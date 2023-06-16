Il telefono della giungla nei cruciverba: la soluzione è Tamtam

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il telefono della giungla' è 'Tamtam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAMTAM

Curiosità e Significato di Tamtam

Approfondisci la parola di 6 lettere Tamtam: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tamtam? Immagina un dispositivo che richiama i suoni e le voci provenienti dalla natura selvaggia, un modo per comunicare tra le tribù o le comunità isolate nella foresta. Questo strumento, chiamato TAMTAM, utilizza i colpi ritmici e profondi per trasmettere messaggi e rinnovare i legami tra le persone, proprio come un vero e proprio ponte tra le diverse parti della giungla.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: II telefono della giunglaRipetuto è il telefono della giunglaLa fotocopia via telefonoIl Gianni autore delle Favole al telefonoLo è Baloo ne Il libro della giungla

Come si scrive la soluzione Tamtam

La definizione "Il telefono della giungla" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

M Milano

T Torino

A Ancona

M Milano

