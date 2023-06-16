Priva di voce

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Priva di voce' è 'Afona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AFONA

Perché la soluzione è Afona? Quando si parla di una persona che non riesce a parlare o a emettere suoni, si fa riferimento a una condizione nota come afona. Questa condizione si manifesta con la perdita temporanea o permanente della capacità di parlare, spesso legata a problemi alle corde vocali o a infiammazioni della laringe. L'afonia può derivare da cause fisiche, come infezioni o traumi, oppure da fattori emotivi e psicosomatici. La mancanza di voce rappresenta quindi un'interruzione della normale funzione vocale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Priva di voce". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Priva di voce nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Afona

Quando la definizione "Priva di voce" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Priva di voce" conferma che la soluzione 'Afona' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Afona

A Ancona F Firenze O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Priva di voce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Afona' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Rimasta senza voceNon riesce a parlareQuasi priva di voceCosì e la voce di chi gridaLo è la voce non chiaraPriva di accentoPriva di un occhio