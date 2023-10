Non riesce a parlare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non riesce a parlare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : AFONA

Significato/Curiosita : Non riesce a parlare

Proviene dal pianeta dracone. a differenza dei suoi due ospiti non sputa fiamme dalla bocca. krazy è piccola e non riesce a parlare, ma si esprime attraverso... La morale dei coniugi vivaldi. amalia viene colpita da malore, rimanendo afona e gravemente invalida; giovanni, accecato dal dolore e dall'odio, si getta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

