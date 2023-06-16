Le lanciavano i cannoni

Home / Soluzioni Cruciverba / Le lanciavano i cannoni

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le lanciavano i cannoni' è 'Palle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le lanciavano i cannoni" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le lanciavano i cannoni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Palle? Le palle sono proiettili utilizzati nelle armi da fuoco o nei cannoni, e rappresentano il provento di questa categoria di munizioni. Questa voce si collega direttamente alla definizione, in quanto le palle venivano lanciate dai cannoni durante battaglie o assedi, causando danni e distruzioni. La loro forma, compatta e sferica, permette di essere scagliate con precisione e potenza. La loro presenza nei conflitti storici dimostra quanto siano state importanti nelle operazioni militari.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le lanciavano i cannoni nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Palle

La definizione "Le lanciavano i cannoni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le lanciavano i cannoni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Palle:

P Padova A Ancona L Livorno L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le lanciavano i cannoni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Innocui proiettili di neveCi sono quelle da bowling, di neve… o di Natale!Quelle da bowling hanno tre buchiEra l incaricato del puntamento dei cannoniSono formate da quattro cannoniSparo simultaneo dei cannoni di un lato della naveLa spazzola per pulire l anima dei cannoniRaffica di schegge degli antichi cannoni