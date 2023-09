Una storica porta di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una storica porta di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PIA

Significato/Curiosita : Una storica porta di roma

La presa di roma, nota anche come breccia di porta pia, fu l'episodio del risorgimento avvenuto il 20 settembre 1870 che sancì la fine di quanto rimaneva... La presa di roma, nota anche come breccia di porta pia, fu l'episodio del risorgimento avvenuto il 20 settembre 1870 che sancì la fine di quanto rimaneva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una storica porta di Roma : storica; porta; roma; storica Casa motociclistica; Mata storica spia; Sul Grande si tiene una storica regata; Regione storica della Spagna; È storica quella di Buccari; storica regione francese; storica località del Tigrai; storica città dell Olanda; La storica fuga di Maometto; Riporta no fatti realmente avvenuti; Un rifugio porta tile; Si porta no in processione; Sopporta bene l alcool; Importa nte gara sciistica di Madonna di Campiglio; Importa nti e ricche di fascino; La Susanna che ha scritto Va dove ti porta il cuore; Il più importa nte fiume siciliano; Calzature che si porta no senza calze; Regina carcere roma no; Cartaginesi visti dai roma ni; Sforna roma nzi e racconti; Il Venditti che ha lanciato roma capoccia; L undici antagonista della roma ; roma nzo di George Orwell; Ospita affollati concerti live a roma ; Gianna : Fotoroma nza; Il suo aroma è il bouquet;

Cerca altre Definizioni