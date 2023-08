Una Porta di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Porta di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PIA

Significato/Curiosita : Una porta di roma

Realizzata la galleria porta di roma, uno dei più grandi centri commerciali d'europa: è composto da una galleria di 220 esercizi di piccola, media e grande... piá, all'anagrafe joão batista inácio (ibitinga, 22 marzo 1982), è un procuratore sportivo ed ex calciatore brasiliano con passaporto italiano, di ruolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

