Le rapide del Nilo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le rapide del Nilo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CATERATTE

Le rapide del Nilo, conosciute anche come cateratte, sono una serie di potenti rapide e cascate lungo il corso superiore del fiume Nilo in Africa. Questi impetuosi flussi d'acqua si estendono attraverso un territorio geograficamente vario, creando uno spettacolo naturale mozzafiato. Le cateratte più famose includono le Cascate Murchison nello Uganda e le Cascate Tis Issat in Etiopia. Questi formidabili ostacoli d'acqua non solo rappresentano una meraviglia visiva, ma anche un elemento cruciale per gli ecosistemi locali, contribuendo alla biodiversità e fornendo risorse vitali alle comunità circostanti. Le rapide del Nilo hanno anche giocato un ruolo storico nell'apertura dell'Africa all'esplorazione e allo sviluppo.

