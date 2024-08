La Soluzione ♚ Le sei rapide lungo il corso del Nilo La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CATERATTE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CATERATTE

Curiosità su Le sei rapide lungo il corso del nilo: Assuan è anche il punto di confine tra l'Alto Egitto e la Nubia. In alcuni tratti la corrente è di carattere torrentizio con la presenza di rapide mentre in altri il flusso è più regolare, ma comunque l'acqua è così poco profonda da permettere il guado e dunque impedire la navigazione. Le cateratte del Nilo sono tratti del Nilo, situati tra le città di Assuan e Khartum, in cui l'acqua non ha profondità sufficiente per permetterne la navigazione.

Altre Definizioni con cateratte; rapide; lungo; corso; nilo; Sono note quelle del Nilo; Le cascatelle del Nilo; Si aprono quando diluvia; Scivola sulle rapide; Rapide veloci; Barca per rapide; Il muro lungo il confine; I lampioni lungo le strade; Il ciclo più lungo; Il Grande corso di Venezia; Galleggiante che avvisa che un immersione è in corso; Aveva corso in Grecia; Le consonanti nel Nilo; Nidifica lungo il Nilo;