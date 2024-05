al secondo: misura di frequenza in radiotecnica

Sostantivo

Curiosità su: Transformers: La caduta di Cybertron (Transformers: Fall of Cybertron) è un videogioco sparatutto in terza persona sviluppato dalla High Moon Studios e pubblicato dalla Activision. È un sequel diretto del videogioco del 2010 Transformers: War for Cybertron e fa parte dell'universo ''Allineato'' di Transformers. Il videogioco è stato pubblicato il 21 agosto 2012 in America Settentrionale ed il 24 agosto 2012 in Europa, per Microsoft Windows, PlayStation 3 e Xbox 360 e successivamente il 9 agosto 2016 anche per PlayStation 4 e Xbox One. La High Moon Studios aveva originariamente annunciato che non ci sarebbe stata alcuna conversione del gioco per PC, ma in seguito i progetti sono cambiati. Il primo trailer ufficiale del gioco è stato mostrato in occasione dello Spike Video Game Awards il 10 dicembre 2012.

megaciclo

(fisica) (elettronica) un milione di oscillazioni al secondo

Sillabazione

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

Deriva da mega- e ciclo