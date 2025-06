Dalla frequenza discontinua nei cruciverba: la soluzione è Saltuario

Home / Soluzioni Cruciverba / Dalla frequenza discontinua

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dalla frequenza discontinua' è 'Saltuario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALTUARIO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Saltuario più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Saltuario.

Perché la soluzione è Saltuario? SALTUARIO indica qualcosa che si presenta a intervalli irregolari o intermittenti, come un suono o una presenza che compare e scompare nel tempo. È spesso usato per descrivere eventi o fenomeni che non avvengono costantemente, ma a intermittenza. In parole semplici, rappresenta l'idea di qualcosa che si manifesta in modo discontinuo, creando un effetto di sorpresa o imprevedibilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:al secondo: misura di frequenza in radiotecnicaQuello cardiaco è la frequenza delle pulsazioniBassa Frequenza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Dalla frequenza discontinua", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

L Livorno

T Torino

U Udine

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

B S R I I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIBARI" SIBARI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.