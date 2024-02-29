Ostacolo da concorsi ippici

Home / Soluzioni Cruciverba / Ostacolo da concorsi ippici

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ostacolo da concorsi ippici' è 'Oxer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OXER

ALTRE SOLUZIONI: STACCIONATA

Perché la soluzione è Oxer? L'oxer è un ostacolo utilizzato nei concorsi ippici, caratterizzato da una struttura alta e ampia che mette alla prova la capacità di salto dei cavalli e la precisione dei cavalieri. Questo salto presenta due o più elementi posti a diverse altezze, creando una sfida tecnica e atletica durante le gare. La sua presenza richiede grande abilità nel controllo e nel tempismo, poiché un errore può compromettere l'intera performance. L'oxer è uno tra gli ostacoli più impegnativi delle competizioni equestre.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ostacolo da concorsi ippici". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ostacolo da concorsi ippici nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Oxer

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ostacolo da concorsi ippici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ostacolo da concorsi ippici" conferma che la soluzione 'Oxer' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Oxer

O Otranto X Xeres E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ostacolo da concorsi ippici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Oxer' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un ostacolo ippico con gli arbustiUn ostacolo ippicoOstacolo dei concorsi ippiciOstacolo da concorsiLo sport dei concorsi ippiciUno dei più comuni ostacoli dei concorsi ippiciFinire con i piedi contro un ostacolo