La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fanno i calcoli a proprio danno' è 'Reni'.

RENI

Curiosità e Significato di Reni

Approfondisci la parola di 4 lettere Reni: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Reni? RENI sono le tasse o imposte che, se troppo alte, finiscono per danneggiare chi le deve pagare, rallentando l'economia e causando più svantaggi che benefici. È come se, nel tentativo di contribuire al bene comune, si finisse per mettere in difficoltà chi lavora e produce. Un esempio di come i calcoli statali possano, a volte, essere dannosi per tutti.

Come si scrive la soluzione Reni

Se "Fanno i calcoli a proprio danno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

E Empoli

N Napoli

I Imola

