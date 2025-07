Dolgono al nefritico nei cruciverba: la soluzione è Reni

RENI

Curiosità e Significato di Reni

Perché la soluzione è Reni? Il termine reni indica gli organi vitali situati nella parte bassa della schiena, fondamentali per filtrare il sangue e eliminare le tossine. La frase Dolgono al nefritico si riferisce al dolore tipico di chi soffre di nefrite, un'infiammazione dei reni. Quindi, i reni sono essenziali per la salute, e prendersene cura è fondamentale per mantenere il benessere generale.

Come si scrive la soluzione Reni

La definizione "Dolgono al nefritico" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

E Empoli

N Napoli

I Imola

