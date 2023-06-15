Infiammazione delle vene nei cruciverba: la soluzione è Flebite

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Infiammazione delle vene' è 'Flebite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FLEBITE

Curiosità e Significato di Flebite

Vuoi sapere di più su Flebite? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Flebite.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un infiammazione dell occhioCi scorre nelle veneLa paura che fa gelare il sangue nelle veneInfiammazione cutaneaIl fuoco nelle vene

Come si scrive la soluzione Flebite

Se "Infiammazione delle vene" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

L Livorno

E Empoli

B Bologna

I Imola

T Torino

E Empoli

