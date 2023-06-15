L infermiera inglese

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L infermiera inglese' è 'Nurse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NURSE

Perché la soluzione è Nurse? L'infermiera inglese rappresenta una figura professionale dedicata alla cura e al benessere dei pazienti. La sua attività comprende la somministrazione di farmaci, il monitoraggio delle condizioni di salute e l'assistenza durante le terapie. Questa figura richiede competenze specifiche e attenzione costante, poiché deve rispondere prontamente alle esigenze dei pazienti e collaborare con il personale medico. La presenza di un'infermiera inglese garantisce un'assistenza qualificata e attenta alle diverse situazioni cliniche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L infermiera inglese". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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L infermiera inglese nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nurse

Quando la definizione "L infermiera inglese" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L infermiera inglese" conferma che la soluzione 'Nurse' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nurse

N Napoli U Udine R Roma S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L infermiera inglese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nurse' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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