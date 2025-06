Un autorevole infermiera nei cruciverba: la soluzione è Caposala

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un autorevole infermiera' è 'Caposala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPOSALA

Curiosità e Significato di Caposala

La soluzione Caposala di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Caposala per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Caposala? Caposala è il termine usato per indicare l'infermiera o l'infermiere che ha una posizione di comando e coordinamento all’interno di un reparto ospedaliero. È la figura di riferimento per il personale e i pazienti, responsabile dell’organizzazione delle attività quotidiane. In sostanza, è colui o colei che guida e supervisiona il lavoro del team sanitario, assicurando che tutto funzioni al meglio.

Come si scrive la soluzione Caposala

Non riesci a risolvere la definizione "Un autorevole infermiera"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

