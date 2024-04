La Soluzione ♚ La bambinaia inglese

La soluzione di 5 lettere per la definizione: La bambinaia inglese. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NURSE

Curiosità su La bambinaia inglese: All'italiana, del 1968. è composto da sei episodi diretti da diversi registi: la bambinaia, diretto da mario monicelli, con silvana mangano; il mostro della domenica... Nicholas David Nurse, detto Nick (Carroll, 24 luglio 1967) è un allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella NBA.

