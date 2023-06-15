Fanno pendant con gli orecchini
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SOLUZIONE: COLLANE
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Perché la soluzione è Collane? Le collane sono accessori che si indossano intorno al collo, spesso abbinate agli orecchini per creare un look armonioso. Sono disponibili in vari stili, materiali e lunghezze, e possono essere semplici o elaborate. Quando si scelgono, si pensa a come completano l'abbigliamento e si coordinano con altri gioielli. Le collane sono un modo semplice per aggiungere un tocco di eleganza o originalità.
Fanno pendant con gli orecchini nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Collane
La soluzione associata alla definizione "Fanno pendant con gli orecchini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Collane'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Fanno pendant con gli orecchini
- Risposta: COLLANE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Collane' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fanno pendant con gli orecchini". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo fanno gli orecchini con la collana Località dove si fanno i fanghi Si fanno aiutare da un cane Le fanno i bimbi per smanceria Si fanno girare per cuocere la carne
Altre definizioni collegate
Con fanno: Ne fanno parte le Seicelle
Con pendant: Fa pendant col fondo
Con orecchini: Li stringono gli orecchini