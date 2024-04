La Soluzione ♚ Possono essere di perle

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COLLANE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Possono essere di perle: Disambiguazione – "collana di perle" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi collana di perle (disambigua). disambiguazione – se stai cercando... Una collana o collezione editoriale, in editoria, è una serie di testi pubblicati da una casa editrice con determinate caratteristiche comuni. Ciascuna collana viene identificata dal nome, a volte esplicativo e programmatico, a volte di fantasia, e dalla veste grafica (normalmente un editore sceglie una veste diversa per ogni collana). In genere una collana raccoglie opere appartenenti tutte a una stessa disciplina, o a un medesimo ordine di idee, o a un medesimo argomento; ma esistono molte collane in cui non è il contenuto ad accomunare i singoli volumi, bensì, a posteriori, la veste editoriale. La serie è aperta, ovvero il numero di ...

