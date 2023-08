Diecimila metri quadrati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diecimila metri quadrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ETTARO

Significato/Curiosita : Diecimila metri quadrati

Scienze politico-sociali. si estende su una superficie di circa diecimila metri quadrati e offre circa 800 posti a sedere. ^ (en) c. n. n. staff, 10 of... Sistema internazionale di unità di misura, un ettaro equivale a: 0,01 km² 1 hm² 100 dam² 10000 m² un ettaro equivale approssimativamente a: 11 959,900463010 yd²... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

