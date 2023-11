La definizione e la soluzione di: Si indicano in metri quadrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 4 lettere : AREE

Significato/Curiosita : Si indicano in metri quadrati

Quadrati o circa un ottavo di ettaro. più precisamente sono 1264,673 metri quadrati. l'anfora ("amphora quadrantal") corrisponde a un piede cubico. il congio... Un'area di Brodmann si definisce come una regione della corteccia cerebrale definita (oltre che per la sua localizzazione anatomica) in base alla sua ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

