Il cibo delle piante nei cruciverba: la soluzione è Linfa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il cibo delle piante' è 'Linfa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LINFA

Curiosità e Significato di "Linfa"

La parola Linfa è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Linfa.

Perché la soluzione è Linfa? La linfa è un fluido vitale per le piante, essenziale per il loro nutrimento e crescita. Essa trasporta acqua e nutrienti dalle radici alle foglie, dove avviene la fotosintesi, un processo fondamentale per la vita vegetale. In sostanza, la linfa è come il sangue per le piante, permettendo loro di rimanere sane e vigorose.

Come si scrive la soluzione Linfa

La definizione "Il cibo delle piante" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

I Imola

N Napoli

F Firenze

A Ancona

