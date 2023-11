La definizione e la soluzione di: Se è vecchia fa buon brodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GALLINA

Significato/Curiosita : Se e vecchia fa buon brodo

Gallina vecchia fa buon brodo è una locuzione proverbiale della tradizione italiana che allude alla bontà della vecchiaia, elogiata quale età della saggezza... Gallinauna locuzione proverbiale della tradizione italiana che allude alla bontà della, elogiata quale età della saggezza... Il pollo (Gallus gallus domesticus Linnaeus, 1758) è un uccello domestico derivante da varie specie selvatiche di origini indiane. La sua presenza è documentata dal 4000 a.C. nella piana dell'Indo, da cui (attraverso la Persia) è giunto in Grecia e quindi in Europa. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

