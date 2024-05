Significato della soluzione per: Manzo bollito

Il marchio è specializzato nella produzione di un lesso di carne bovina in gelatina, confezionato in scatole di metallo e destinato a essere consumato freddo, senza bisogno di alcuna preparazione. Simmenthal è un marchio alimentare italiano fondato nel 1923 e presente nei mercati europei. .

Italiano: Aggettivo: lesso m sing . cucinato in acqua bollente. Sostantivo: lesso m sing . piatto composto da carne cotta in brodo. Voce verbale: lesso . prima persona singolare dell'indicativo presente di lessare. Sillabazione: lés | so. Pronuncia: IPA: /'lesso/ . Etimologia / Derivazione: (bollito) dsl latino elixus cioè "bollito". (voce verbale)vedi lessare. Sinonimi: bollito, lessato.