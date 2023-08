Anche in anatomia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anche in anatomia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ILEI

Significato/Curiosità : Anche in anatomia

Gli "ileo" sono parte dell'anatomia umana e si riferiscono all'ultima porzione dell'intestino tenue. Situati tra il digiuno e il ceco nell'apparato digerente, gli ilei sono responsabili dell'assorbimento finale di nutrienti, vitamine e minerali dai cibi digeriti. Le pareti dell'ileo contengono numerosi villi intestinali, che aumentano l'area di superficie per migliorare l'assorbimento dei nutrienti. La loro funzione è cruciale nel processo di digestione e assorbimento dei nutrienti essenziali per il corpo. Gli ilei sono una parte importante del sistema digestivo umano, contribuendo alla salute e al benessere generale.

