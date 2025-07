Ossa delle anche nei cruciverba: la soluzione è Ilei

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ossa delle anche' è 'Ilei'.

ILEI

Curiosità e Significato di Ilei

Approfondisci la parola di 4 lettere Ilei: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ilei? Le ossa delle anche si riferiscono alle ossa che compongono la regione pelvica, fondamentali per il sostegno e il movimento. La soluzione ILEI deriva dall'acronimo delle principali strutture ossee: Ilium, Ischio e Pubis. Questi elementi lavorano insieme per garantire stabilità e funzionalità alla parte inferiore del corpo, rendendo il termine essenziale in anatomia e medicina.

Come si scrive la soluzione Ilei

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ossa delle anche", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

L Livorno

E Empoli

I Imola

