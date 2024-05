La Soluzione ♚ Sinonimo di guaine in anatomia La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TONACHE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Sinonimo di guaine in anatomia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Sinonimo di guaine in anatomia: Procellaria e l'albatross possiedono delle guaine esterne, chiamate naricorns, che proteggono le narici. in qualche specie, la punta del becco è dura ed... L'apparato digerente di ogni essere vivente ha il compito di introdurre, di digerire e assorbire i principi nutritivi contenuti negli alimenti, eliminando i residui non utilizzabili per il metabolismo, sotto forma di feci. È detto apparato in quanto è un raggruppamento di organi che collaborano a uno scopo comune, ma diversi sia per funzione che per struttura e origine embriologica. L'espressione si riferisce a organismi pluricellulari, e in quanto in grado di assimilare è riferito a eterotrofi, pur utilizzando il concetto della digestione per organismi autotrofi, come per esempio le piante carnivore, e i loro corrispondenti organi ...

