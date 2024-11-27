Dipinse il famosissimo quadro La lezione d anatomia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dipinse il famosissimo quadro La lezione d anatomia' è 'Rembrandt'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REMBRANDT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dipinse il famosissimo quadro La lezione d anatomia" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dipinse il famosissimo quadro La lezione d anatomia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Rembrandt? Rembrandt è un artista olandese noto per aver creato un celebre dipinto raffigurante uno studio di anatomia, evidenziando la sua abilità nel rappresentare dettagli realistici e l'intensa espressione dei soggetti. La sua opera mette in luce la cura e la precisione nel raffigurare il corpo umano, rendendolo uno dei maestri più importanti del XVII secolo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Dipinse il famosissimo quadro La lezione d anatomia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dipinse il famosissimo quadro La lezione d anatomia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Rembrandt:

R Roma E Empoli M Milano B Bologna R Roma A Ancona N Napoli D Domodossola T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dipinse il famosissimo quadro La lezione d anatomia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

