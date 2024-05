La Soluzione ♚ Le fasi d una malattia La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : STADI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. STADI

Significato della soluzione per: Le fasi d una malattia L'elenco seguente include i maggiori stadi di calcio in Italia, ordinati per capienza omologata non inferiore a 5.000 posti. Quasi tutti i principali stadi di calcio italiani sono di proprietà pubblica e le squadre che vi giocano regolamente risultano affittuarie (alcune ne sono anche gestrici), inoltre circa la metà degli impianti è stata costruita prima del 1949, con un'età media di 64 anni al 2019. Italiano: Sostantivo, forma flessa: stadi m pl . plurale di stadio. Sillabazione: stà | di. Etimologia / Derivazione: vedi stadio . Sinonimi: anfiteatri, arene, campi sportivi, palazzi dello sport. (senso figurato) cicli, fasi, gradi, livelli, momenti, periodi, punti, spazi di tempo. (di missili) elementi, parti, sezioni, settori,.

