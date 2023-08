Misure di lunghezza degli antichi greci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misure di lunghezza degli antichi greci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STADI

Significato/Curiosita : Misure di lunghezza degli antichi greci

A forlì, corrispondeva invece a un decimo di piede forlivese. il termine fu introdotto dagli antichi greci, i quali, avendo un sistema a base duodecimale... Uno sprint lungo lo stadio. in numerose città antiche sono stati trovati stadi greci e romani, forse il più famoso è lo stadio di domiziano, a roma. l'antico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

