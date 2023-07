Città svizzera capitale del Canton Uri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città svizzera capitale del Canton Uri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALTDORF

Significato/Curiosita : Citta svizzera capitale del canton uri

1815; la sua capitale è sion, che è anche la città più popolosa del vallese. il canton vallese si trova nella parte sudoccidentale della svizzera. a sud e... altdorf (toponimo tedesco; in svizzero tedesco alteref) è un comune svizzero di 9 401 abitanti del canton uri; è la capitale e il centro più popoloso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

