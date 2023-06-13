Lo è una ghiandola a secrezione esterna

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è una ghiandola a secrezione esterna' è 'Esocrina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESOCRINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è una ghiandola a secrezione esterna" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è una ghiandola a secrezione esterna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Esocrina? L'esocrina è una ghiandola caratterizzata dalla secrezione di sostanze all'esterno del corpo o in cavità interne, attraverso un dotto. Questa tipologia di ghiandola si distingue per la sua funzione di produrre e rilasciare secrezioni che contribuiscono a processi come la digestione, la termoregolazione o la protezione della pelle. La sua attività è fondamentale per mantenere l'equilibrio fisiologico e rispondere alle esigenze dell'organismo, evidenziando un ruolo centrale nella fisiologia umana.

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Lo è una ghiandola a secrezione esterna nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Esocrina

Per risolvere la definizione "Lo è una ghiandola a secrezione esterna", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è una ghiandola a secrezione esterna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Esocrina:

E Empoli S Savona O Otranto C Como R Roma I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è una ghiandola a secrezione esterna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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