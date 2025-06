Le ghiandole a secrezione esterna nei cruciverba: la soluzione è Esocrine

Home / Soluzioni Cruciverba / Le ghiandole a secrezione esterna

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le ghiandole a secrezione esterna' è 'Esocrine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESOCRINE

Curiosità e Significato di "Esocrine"

La soluzione Esocrine di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Esocrine per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Esocrine? Le ghiandole ecrine sono quelle che secernono sostanze sulla superficie del corpo, come le sudoripare. Questo tipo di ghiandole aiuta a regolare la temperatura corporea attraverso la sudorazione. Sono fondamentali per il benessere della pelle e svolgono un ruolo importante nel sistema escretore. Conoscere le ghiandole esocrine ci permette di capire meglio come il nostro organismo si mantiene in equilibrio.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ghiandole del corpoLe ghiandole del corpo a secrezione internaLo è una ghiandola a secrezione esternaI prodotti di certe ghiandole a secrezione interna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Esocrine

Hai trovato la definizione "Le ghiandole a secrezione esterna" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

O Otranto

C Como

R Roma

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N M E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOEMI" NOEMI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.