Stimola la secrezione di acidi gastrici

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Stimola la secrezione di acidi gastrici' è 'Istamina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISTAMINA

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Perché la soluzione è Istamina? L'istamina è una sostanza chimica prodotta dall'organismo che svolge un ruolo fondamentale nel sistema immunitario e nelle risposte allergiche. Tra le sue funzioni principali, stimola la secrezione di acidi gastrici nello stomaco, migliorando la digestione dei cibi. Quando viene rilasciata, provoca anche la dilatazione dei vasi sanguigni e aumenta la permeabilità capillare, contribuendo a risposte infiammatorie. La sua presenza è essenziale per il corretto funzionamento del sistema digestivo e delle difese immunitarie.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stimola la secrezione di acidi gastrici". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Stimola la secrezione di acidi gastrici nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Istamina

Quando la definizione "Stimola la secrezione di acidi gastrici" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stimola la secrezione di acidi gastrici" conferma che la soluzione 'Istamina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Istamina

I Imola S Savona T Torino A Ancona M Milano I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stimola la secrezione di acidi gastrici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Istamina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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