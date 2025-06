Il taglio dei pantaloni che coprono l ombelico nei cruciverba: la soluzione è Vita Alta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il taglio dei pantaloni che coprono l ombelico' è 'Vita Alta'.

VITA ALTA

Curiosità e Significato di "Vita Alta"

La parola Vita Alta è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vita Alta? Il termine vita alta si riferisce a un taglio di pantaloni che arriva sopra l'ombelico, valorizzando la silhouette e allungando le gambe. Questo stile è tornato in voga negli ultimi anni, diventando un simbolo di eleganza e comfort. Indossare pantaloni a vita alta non solo offre un look sofisticato, ma può anche essere molto versatile, adattandosi a diverse occasioni e stili.

Come si scrive la soluzione Vita Alta

Stai cercando la risposta alla definizione "Il taglio dei pantaloni che coprono l ombelico"? Qui trovi la soluzione pronta all'uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

I Imola

T Torino

A Ancona

A Ancona

L Livorno

T Torino

A Ancona

