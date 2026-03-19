Pantaloni da donna elasticizzati e molto aderenti

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pantaloni da donna elasticizzati e molto aderenti' è 'Leggins'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEGGINS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pantaloni da donna elasticizzati e molto aderenti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pantaloni da donna elasticizzati e molto aderenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Leggins? I leggins sono pantaloni da donna realizzati con tessuti elasticizzati che si adattano perfettamente alla forma del corpo, offrendo una vestibilità molto aderente. La loro caratteristica principale è la capacità di seguire i movimenti, garantendo comfort e libertà di movimento durante le attività quotidiane o sportive. Sono spesso scelti per il loro stile versatile e moderno, che permette di abbinarli facilmente a diversi outfit. La loro popolarità deriva anche dalla praticità di utilizzo e dalla capacità di valorizzare le silhouette femminili.

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Pantaloni da donna elasticizzati e molto aderenti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Leggins

Se la definizione "Pantaloni da donna elasticizzati e molto aderenti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pantaloni da donna elasticizzati e molto aderenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Leggins:

L Livorno E Empoli G Genova G Genova I Imola N Napoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pantaloni da donna elasticizzati e molto aderenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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