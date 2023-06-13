Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone' è 'Facocero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FACOCERO

Perchè la soluzione è Facocero? Pumbaa, il personaggio de Il re leone, è un facocero allegro e un po’ goffo. Con il suo modo di essere spensierato, porta allegria e simpatia in ogni avventura. La sua presenza è fondamentale per il cuore della storia e per il messaggio di amicizia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone
  • Risposta: FACOCERO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: F_______
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O
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Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Facocero

Per risolvere la definizione "Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Facocero'.

Le 8 lettere della soluzione

F Firenze
A Ancona
C Como
O Otranto
C Como
E Empoli
R Roma
O Otranto

La soluzione 'Facocero' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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