Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone' è 'Facocero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FACOCERO

Perchè la soluzione è Facocero? Pumbaa, il personaggio de Il re leone, è un facocero allegro e un po’ goffo. Con il suo modo di essere spensierato, porta allegria e simpatia in ogni avventura. La sua presenza è fondamentale per il cuore della storia e per il messaggio di amicizia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone

Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone Risposta: FACOCERO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: F_______

F_______ Inizia con: F

F Finisce con: O

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Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Facocero

Per risolvere la definizione "Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Facocero'.

Le 8 lettere della soluzione

F Firenze A Ancona C Como O Otranto C Como E Empoli R Roma O Otranto

La soluzione 'Facocero' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.