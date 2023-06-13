Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone' è 'Facocero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FACOCERO
Perchè la soluzione è Facocero? Pumbaa, il personaggio de Il re leone, è un facocero allegro e un po’ goffo. Con il suo modo di essere spensierato, porta allegria e simpatia in ogni avventura. La sua presenza è fondamentale per il cuore della storia e per il messaggio di amicizia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone
- Risposta: FACOCERO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: F_______
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Facocero
Per risolvere la definizione "Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Facocero'.
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Facocero' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è il personaggio Pumbaa de Il re leone". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con personaggio: Creò il personaggio di Sancho Panza
Con pumbaa: Mammiferi africani come Pumbaa del Re Leone
Con leone: Leone X la lanciò contro Lutero