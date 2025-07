Suino simile al cinghiale nei cruciverba: la soluzione è Facocero

FACOCERO

Curiosità e Significato di Facocero

Hai risolto il cruciverba con Facocero? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Facocero.

Perché la soluzione è Facocero? Il facocero è un mammifero africano simile a un cinghiale, noto per il suo muso allungato e le corna ricurve. Vive nelle savane e si caratterizza per il pelo corto e le zampe robuste. Spesso confuso con altri ungulati, il facocero si distingue per il suo aspetto particolare e il comportamento socievole. È un esempio di adattamento alla vita selvaggia africana.

Come si scrive la soluzione Facocero

Se ti sei imbattuto nella definizione "Suino simile al cinghiale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

C Como

O Otranto

C Como

E Empoli

R Roma

O Otranto

