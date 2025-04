Volante come il vascello fantasma - Soluzione Cruciverba: Olandese

Lo sapevi che? Will Turner: William Turner, Jr., meglio noto come Will, è il co-protagonista dei primi tre film della saga cinematografica Pirati dei Caraibi. Egli è interpretato da Orlando Bloom (e, nel flashback iniziale del primo film in cui compare da bambino, da Dylan Smith).

