Si parla ad Amsterdam - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si parla ad Amsterdam. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OLANDESE

Significato/Curiosita : Si parla ad amsterdam

Voce principale: new amsterdam (serie televisiva 2018). la quinta ed ultima stagione della serie televisiva new amsterdam, composta da 13 episodi, è andata... Contengono il titolo. olandese – lingua parlata nei paesi bassi e nelle fiandre olandese – conglomerato di dialetti parlati in olanda olandese – cittadino dei...