La Soluzione ♚ Operaia volante La definizione e la soluzione di 3 lettere: Operaia volante. APE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Operaia volante: L'olandese volante (in tedesco der fliegende holländer ascolta) è un'opera di richard wagner nota anche con il titolo il vascello fantasma. wagner scrisse... Le api (Apis Linnaeus, 1758) fanno parte di un genere di insetti sociali della famiglia Apidae. È l'unico genere della tribù Apini. Due delle specie comprese nel genere possono essere "gestite" dall'uomo, ovvero Apis mellifera e Apis cerana. Altre Definizioni con ape; operaia; volante; Una piccola operaia; O è regina o è operaia; Lo elefantino volante dei cartoon; L elefantino volante dei cartoon;

