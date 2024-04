La Soluzione ♚ L air che protegge chi è al volante La definizione e la soluzione di 3 lettere: L air che protegge chi è al volante. BAG Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L air che protegge chi e al volante: Bretone Sostantivo Significato e Curiosità su bag f sing (pl.: bageier, bagoù, bigi) (marina) barca. Pronuncia IPA: /'bk/ Etimologia / Derivazione Del bretone medio bac. Forme flesse vag (mutazione per lenizione)

pag (mutazione per indurimento) Devri, bag su Le dictionnaire diachronique du breton Inglese Sostantivo bag sacco, borsa, tasca, sacchetto, cartoccio, astuccio Pronuncia /bæg/ WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano

The Free Dictionary, edizione online

WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano

Il Sansoni, Italiano edizione on-line da "www.corriere.it"

Oxford English Living Dictionary, Oxford University on line edition

Garzanti, Dizionario Garzanti Hazon di inglese (edizione cartacea) edizione su CD-ROM Altre Definizioni con bag; protegge; volante; Li protegge l ENPA; La Santa che protegge le maestre; Protegge il corpo dal freddo; Operaia volante; Il famoso Tazio del volante; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a L air che protegge chi è al volante

BAG

B

A

G

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'L air che protegge chi è al volante' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.