Un tipo di selciato
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un tipo di selciato' è 'Pavè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PAVÈ
Perchè la soluzione è Pavè? Il pavè è un modo di rivestire le strade con pietre disposte in modo ordinato. Questo stile di selciato dona un tocco antico e affascinante alle piazze e ai vicoli, creando un’atmosfera unica e invitante per chi passeggia o si ferma a osservare i dettagli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un tipo di selciato nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pavè
In presenza della definizione "Un tipo di selciato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pavè'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un tipo di selciato
- Risposta: PAVÈ
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: P___
- Inizia con: P
- Finisce con: È
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Pavè' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un tipo di selciato". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un tipo di pasta da minestrone Un tipo di conservazione delle olive Il tipo etnico dei Bantu Un tipo di simmetria Un tipo di finestra
Altre definizioni collegate
Con selciato: Il massacrante selciato del Tour de France