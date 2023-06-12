Un tipo di selciato

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un tipo di selciato' è 'Pavè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAVÈ

Perchè la soluzione è Pavè? Il pavè è un modo di rivestire le strade con pietre disposte in modo ordinato. Questo stile di selciato dona un tocco antico e affascinante alle piazze e ai vicoli, creando un’atmosfera unica e invitante per chi passeggia o si ferma a osservare i dettagli. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un tipo di selciato nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pavè

In presenza della definizione "Un tipo di selciato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pavè'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un tipo di selciato
  • Risposta: PAVÈ
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: P___
  • Inizia con: P
  • Finisce con: È

Le 4 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
V Venezia
È -

La soluzione 'Pavè' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un tipo di selciato". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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