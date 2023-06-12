Strumenti che scalfiscono

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Strumenti che scalfiscono' è 'Scalpelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCALPELLI

Perché la soluzione è Scalpelli? Gli scalpellli sono strumenti utilizzati principalmente in ambito artistico e artigianale per scolpire materiali duri come il marmo, il granito o il legno. La loro funzione consiste nel rimuovere piccole parti del materiale attraverso colpi precisi e mirati, consentendo di modellare e dettagliare le opere. La loro forma e la loro affilatura permettono di lavorare con precisione, facilitando la creazione di sculture e lavori di incisione. Questi strumenti sono indispensabili per chi desidera ottenere risultati accurati e raffinati nelle proprie creazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Strumenti che scalfiscono". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Strumenti che scalfiscono nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Scalpelli

Quando la definizione "Strumenti che scalfiscono" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Strumenti che scalfiscono" conferma che la soluzione 'Scalpelli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Scalpelli

S Savona C Como A Ancona L Livorno P Padova E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Strumenti che scalfiscono" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scalpelli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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