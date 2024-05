La Soluzione ♚ Gli attrezzi dello scultore La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SCALPELLI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SCALPELLI

Significato della soluzione per: Gli attrezzi dello scultore Lo scalpello è un utensile che serve per asportare parti di materiale in forma di schegge. Italiano: Voce verbale: scalpelli . seconda persona singolare dell'indicativo presente di scalpellare. prima persona singolare del congiuntivo presente di scalpellare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di scalpellare. terza persona singolare del congiuntivo presente di scalpellare. terza persona singolare dell'imperativo di scalpellare. Etimologia / Derivazione: vedi scalpellare .

