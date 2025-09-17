Bilancia con ampio piano di carico

SOLUZIONE: BASCULA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Bilancia con ampio piano di carico" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bilancia con ampio piano di carico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Bascula? Una bascula è uno strumento progettato per pesare oggetti di grandi dimensioni o di elevato peso, offrendo un piano di carico che permette di distribuire uniformemente il peso da misurare. Questo dispositivo è fondamentale in ambiti come l'industria, i magazzini o i porti, dove la precisione nel determinare il peso di carichi pesanti è essenziale. La sua robustezza e capacità di supporto sono caratteristiche chiave per garantire misurazioni affidabili e sicure in operazioni di grande scala.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Bilancia con ampio piano di carico" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bilancia con ampio piano di carico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bascula:

B Bologna A Ancona S Savona C Como U Udine L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bilancia con ampio piano di carico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

