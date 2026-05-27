Rendere saporito
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rendere saporito' è 'Condire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CONDIRE
Perchè la soluzione è Condire? Condire significa aggiungere ingredienti ai cibi per renderli più gustosi. È un gesto semplice che può trasformare un piatto insipido in qualcosa di invitante, usando spezie, olio o limone. Un tocco di condimento fa risaltare i sapori e rende il pasto più piacevole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Rendere saporito nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Condire
La soluzione associata alla definizione "Rendere saporito" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Condire'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Rendere saporito
- Risposta: CONDIRE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Condire' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Rendere saporito". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Rendere più saporito Può rendere irrequieti Intingolo saporito Realizzato in modo da rendere il lavoro più agevole Poco saporito
Altre definizioni collegate
Con rendere: Rendere liscio con la ceretta
Con saporito: Rende saporito il cibo più insipido