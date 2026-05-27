Rendere saporito

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rendere saporito' è 'Condire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONDIRE

Perchè la soluzione è Condire? Condire significa aggiungere ingredienti ai cibi per renderli più gustosi. È un gesto semplice che può trasformare un piatto insipido in qualcosa di invitante, usando spezie, olio o limone. Un tocco di condimento fa risaltare i sapori e rende il pasto più piacevole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Condire'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Rendere saporito nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Condire

La soluzione associata alla definizione "Rendere saporito" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Condire'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Rendere saporito
  • Risposta: CONDIRE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: C______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
N Napoli
D Domodossola
I Imola
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Condire' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Rendere saporito". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Rendere più saporito Può rendere irrequieti Intingolo saporito Realizzato in modo da rendere il lavoro più agevole Poco saporito 

Altre definizioni collegate

Con rendere: Rendere liscio con la ceretta 

Con saporito: Rende saporito il cibo più insipido 