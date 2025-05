Può essere termico notturno e 3D nei cruciverba: la soluzione è Visore

VISORE

Curiosità e Significato di "Visore"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Visore, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Il visore è un dispositivo che permette di visualizzare immagini in modalità termica e in tre dimensioni. Il visore termico notturno rileva il calore emesso dagli oggetti, consentendo di vedere anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la funzionalità 3D offre una visione più realistica e dettagliata dell'ambiente circostante.

Come si scrive la soluzione: Visore

Se ti sei imbattuto nella definizione "Può essere termico notturno e 3D", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

I Imola

S Savona

O Otranto

R Roma

E Empoli

