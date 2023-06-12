Può essere a due o a quattro tempi

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Può essere a due o a quattro tempi' è 'Motore A Scoppio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOTORE A SCOPPIO

Come completare la definizione

  • Definizione: Può essere a due o a quattro tempi
  • Risposta: MOTORE A SCOPPIO
  • Lunghezza: 14 lettere
  • Schema parole: 6-1-7
  • Schema utile: M_____ _ _______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O

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Perché la soluzione è Motore A Scoppio? Il motore a scoppio è un tipo di motore che può funzionare sia a due tempi sia a quattro tempi, a seconda del suo design e delle applicazioni. Utilizza una combustione interna per generare energia meccanica, trasformando la pressione dei gas in movimento. Questa caratteristica lo rende versatile e adatto a molteplici usi, come nelle automobili, nelle motociclette e in altri veicoli motorizzati. La sua struttura e funzionamento variano in base al numero di tempi necessari per completare un ciclo.

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Può essere a due o a quattro tempi: soluzione cruciverba da 14 lettere

La definizione "Può essere a due o a quattro tempi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Motore A Scoppio'.

Schemi utili per Motore A Scoppio

  • Schema parole: 6-1-7
  • La soluzione inizia con M
  • La soluzione finisce con O
  • Schema iniziale: M_____ _ _______
  • Schema finale: __________PPIO

Le 14 lettere della soluzione Motore A Scoppio

M Milano
O Otranto
T Torino
O Otranto
R Roma
E Empoli
 
A Ancona
 
S Savona
C Como
O Otranto
P Padova
P Padova
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Motore A Scoppio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Può essere a due o a quattro tempi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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