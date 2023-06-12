Può essere a due o a quattro tempi
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Può essere a due o a quattro tempi' è 'Motore A Scoppio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MOTORE A SCOPPIO
Come completare la definizione
- Definizione: Può essere a due o a quattro tempi
- Risposta: MOTORE A SCOPPIO
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 6-1-7
- Schema utile: M_____ _ _______
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Perché la soluzione è Motore A Scoppio? Il motore a scoppio è un tipo di motore che può funzionare sia a due tempi sia a quattro tempi, a seconda del suo design e delle applicazioni. Utilizza una combustione interna per generare energia meccanica, trasformando la pressione dei gas in movimento. Questa caratteristica lo rende versatile e adatto a molteplici usi, come nelle automobili, nelle motociclette e in altri veicoli motorizzati. La sua struttura e funzionamento variano in base al numero di tempi necessari per completare un ciclo.
Può essere a due o a quattro tempi: soluzione cruciverba da 14 lettere
La definizione "Può essere a due o a quattro tempi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Motore A Scoppio'.
Schemi utili per Motore A Scoppio
- Schema parole: 6-1-7
- La soluzione inizia con M
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: M_____ _ _______
- Schema finale: __________PPIO
Le 14 lettere della soluzione Motore A Scoppio
La soluzione 'Motore A Scoppio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Può essere a due o a quattro tempi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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