Sasso arrotondato sul greto
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sasso arrotondato sul greto' è 'Ciottolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sasso arrotondato sul greto
- Risposta: CIOTTOLO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CTOO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Ciottolo? Un ciottolo è un sasso arrotondato che si trova sul greto di un fiume, spesso levigato dall'acqua nel tempo. La sua forma morbida e liscia lo rende diverso dai sassi più appuntiti e grezzi, creando un paesaggio naturale di pietre levigate e armoniose. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sasso arrotondato sul greto: risposta da 8 lettere
La definizione "Sasso arrotondato sul greto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ciottolo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.