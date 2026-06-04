Sasso arrotondato sul greto

Vito Manzione | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sasso arrotondato sul greto' è 'Ciottolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CIOTTOLO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sasso arrotondato sul greto
  • Risposta: CIOTTOLO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CTOO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Ciottolo? Un ciottolo è un sasso arrotondato che si trova sul greto di un fiume, spesso levigato dall'acqua nel tempo. La sua forma morbida e liscia lo rende diverso dai sassi più appuntiti e grezzi, creando un paesaggio naturale di pietre levigate e armoniose. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sasso arrotondato sul greto: risposta da 8 lettere

La definizione "Sasso arrotondato sul greto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ciottolo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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