Sasso arrotondato sul greto

Home / Soluzioni Cruciverba / Sasso arrotondato sul greto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sasso arrotondato sul greto' è 'Ciottolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C I O T T O L O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sasso arrotondato sul greto

Sasso arrotondato sul greto Risposta: CIOTTOLO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C T O O

Inizia con: C

C Finisce con: O

Perchè la soluzione è Ciottolo? Un ciottolo è un sasso arrotondato che si trova sul greto di un fiume, spesso levigato dall'acqua nel tempo. La sua forma morbida e liscia lo rende diverso dai sassi più appuntiti e grezzi, creando un paesaggio naturale di pietre levigate e armoniose. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ciottolo' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Sasso arrotondato sul greto: risposta da 8 lettere

La definizione "Sasso arrotondato sul greto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ciottolo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'sasso'

Cruciverba con 'arrotondato'